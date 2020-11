Corona - Anschober zu Masken: "Das geht einfach nicht"

Noch am Tag des Bekanntwerdens reagiert

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Rande einer Pressekonferenz am Freitag auch zu den Mangel-Masken Stellung genommen. Die Masken seien über das Wirtschaftsministerium an die Bundesländer zugeteilt worden, wenn hierbei auch schadhafte Schutzprodukte in Umlauf gekommen seien, ist das "natürlich bedauerlich". "Das geht einfach nicht", so Anschober.

Noch am Tag des Bekanntwerdens habe das Ressort gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium reagiert. Alles wird und wurde aus dem Verkehr gezogen und noch mal geprüft, so Anschober. Zudem sollte es zu einem möglichst raschen Austausch kommen. Aus strategischen Lagern werde Neuware ausgeliefert.