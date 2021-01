Corona - Anstieg in Wien um 443 Fälle

Zehn infizierte Personen seit Dienstag verstorben - Impfungen werden fortgesetzt

In Wien sind mit heute, Mittwoch, insgesamt 74.646 positive Testungen bestätigt. Das ist ein Plus im Vergleich zum Tag davor um 443. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.157. Somit sind binnen 24 Stunden zehn weitere infizierte Menschen gestorben.

Am Dienstag wurden in Wien 16.011 Coronatests vorgenommen, womit deren Gesamtzahl auf 1,521.345 steigt. 69.921 Personen sind wieder genesen.

In der Bundeshauptstadt hat heute auch die zweite Runde der Coronavirus-Impfkampagne begonnen. Sie wird bis zum 12. Jänner in 15 Senioren- bzw. Pflegeeinrichtungen sowie in Covid-Stationen in Spitälern durchgeführt. Insgesamt sollen rund 5.000 Dosen verabreicht werden.