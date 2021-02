Corona - Ansturm auf Teststationen in Oberösterreich

Fast 19.000 Anmeldungen - Unterschiedliche Kapazitäten noch frei - Ärzte fordern mehr Gratistests von Bund

Sonntag und Montag haben sich in Oberösterreich fast 19.000 bzw. 18.000 Personen zu einem kostenlosen Antigen-Schnelltest angemeldet. Für Dienstag waren am Sonntag rund 14.000 vorgemerkt. 30.000 Überprüfungen kann das Land pro Tag durchführen - wobei einige der 45 Teststationen ausgebucht waren, andere noch Kapazitäten hatten. Ab Montag, wenn die Lockerungen der Corona-Maßnahmen eintreten, bekommen sie Unterstützung von den Apotheken, die dann ebenfalls Gratistests anbieten.

In Oberösterreich waren am Sonntag 77 teilnehmende Apotheken auf der Homepage gelistet, zu einem Test müsse man sich telefonisch anmelden, riet die Apothekerkammer in einer Presseaussendung. Die Termine in den Teststationen des Landes sind sieben Tage im Voraus buchbar. Der Krisenstab empfahl, sich unbedingt anzumelden, um längere Wartezeiten und Menschenmengen zu verhindern. Am Samstag seien zu rund 13.000 vorangemeldeten noch gut 2.000 Personen ohne Vormerkung zu den Stationen gekommen.

Nach LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) forderte auch der Stellvertretende Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in Oberösterreich Wolfgang Ziegler den Bund auf, bei den Gratistests unverzüglich nachzuschärfen. "Vor allem unsere ältere Bevölkerung braucht Testangebote "ums Eck" und das sind die Arztpraxen vor Ort."

Eine Vielzahl der Hausärzte sei bereits jetzt für die Antigen-Tests ausgestattet und könnte sofort los starten, wenn die Bundesregierung endlich auch für sie die rechtlichen Rahmenbedingungen herstelle, hieß es in einer Presseaussendung der oö. Ärztekammer am Sonntag. "Speziell die Ärzteschaft ist der kompetenteste Ansprechpartner in Fragen der Testung", setzte Präsident Peter Niedermoser nach.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer sprach in einer Presseaussendung am Sonntag sogar von einer "Zwei-Klassen-Test-Gesellschaft". In Linz werde lediglich beklagt, dass es zu wenige und zu zentral verortete Anlaufstellen gebe, in anderen Bezirken gelte es nach langen und umständlichen Wegen auch noch - ohne Anmeldung oder unverhältnismäßig lang - zu warten. Dabei sei klar, dass alle testen wollen, wenn nach wochenlangen Schließungen der Friseurbesuch - mit negativem Test - wieder möglich werde.

Am Sonntag gab es 1.509 Infizierte im Land, 110 sind seit Samstag neu dazugekommen. 3.500 Menschen waren in Quarantäne, 119 Covid-19-Patienten wurden im Krankenhaus, 29 auf einer Intensivstation behandelt. Der Tod einer 87-jährigen Innviertlerin ließ die Zahl der mit oder an Covid-19 Verstorbenen auf 1.477 steigen.

LH Thomas Stelzer (ÖVP) appellierte am Sonntag an die Menschen, die mit den Lockerungen am Montag einhergehenden Schutzmaßnahmen einzuhalten. Die Polizei werde ersucht, vermehrt zu kontrollieren.