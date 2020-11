Corona - Antigentests werden in zwei Kärntner Teststraßen eingesetzt

Vorerst in Klagenfurt und Villach - Sollen bei Patienten mit Symptomen innerhalb von 20 Minuten ein Ergebnis liefern

In den Corona-Teststraßen in Klagenfurt und Villach werden ab morgen, Dienstag, auch Antigentests eingesetzt. Die Verantwortlichen erwarten sich durch die Tests schnellere Ergebnisse, wodurch auch die Behörden und Labore entlastet werden sollen, hieß es am Montag bei einem kurzfristig anberaumten Medientermin. Antigentests werden auch in Kärntner Pflegeheimen eingesetzt, einerseits zum Screening der Mitarbeiter, andererseits zum Testen von Bewohnern mit Symptomen.

Wie der stellvertretende Landesrettungskommandant, Klaus Johannes Pabautz vom Roten Kreuz, erklärte, wird in den beiden Teststraßen bei asymptomatischen Testpersonen nach wie vor ein PCR-Test durchgeführt. Kommen allerdings Leute mit Symptomen, greift man ab Dienstag zum Antigentest. "Bereits nach 20 Minuten liegt ein Ergebnis vor. Bei einem positiven Test erhalten die Leute Infomaterial und werden gebeten, zu Hause auf den Absonderungsbescheid durch die Behörde zu warten", sagte Pabautz. Laut Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sammle man derzeit Erfahrungen, wie das in Zukunft ablaufen könnte - etwa, ob ein Behördenmitarbeiter an Ort und Stelle eingesetzt wird, der dann sofort eine Absonderung aussprechen kann.

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) erwartet sich durch die Antigentests jedenfalls eine Beschleunigung der Abläufe und eine Entlastung der Zuständigen: "Es gibt viele Leute, die auf ihr Testergebnis warten und in der Zwischenzeit bei den Behörden anrufen - das fällt dann komplett weg, wenn sie das Ergebnis gleich vor Ort bekommen." Mit Antigentests wird auch in den Kärntner Pflegeheimen gearbeitet, mit ihnen werden Bewohner mit Symptomen getestet. Mitarbeiter werden mit den Antigentests gescreent - egal, ob sie Symptome haben oder nicht. "Bei symptomatischen Patienten ist ein Antigentest so aussagekräftig wie ein PCR-Test. Dennoch hatten wir in den Heimen bereits Mitarbeiter, die ohne Symptome waren und bei denen der Antigentest positiv ausgefallen ist", sagte Prettner.

Pabautz schätzte, dass etwa 50 bis 60 Prozent der Personen, die in die Teststraßen kommen, Symptome aufweisen - sie alle kommen dann für einen Antigentest in Frage.