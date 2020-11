Corona - Anzeichen von leichter Wirkung durch Maßnahmen

Gesundheitsminister Anschober: Weiter Weg nach unten bei den Infektionen bis zum Ende des Lockdowns - Beratungen über Massentests am Montag und Dienstag - BILD GRAFIK VIDEO

Die Zahlen sind "nach wie vor dramatisch hoch", aber Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ortet auch erste Ansätze, dass die Maßnahmen "langsam" und "schrittweise" leicht zu wirken beginnen, wie er am Montag bei einer Pressekonferenz sagte. 3.145 Neuinfektionen wurden bis Montag, 9.30 Uhr, gemeldet. Insgesamt gab es 72.347 aktive Infektionen. Unterdessen wurde die Diskussion um Massentests fortgesetzt, am Abend wollte die Regierung mit den Ländern dazu diskutieren.

Bis zum geplanten Ende des Lockdowns müssten "die Zahlen noch einen weiten Weg nach unten gehen", betonte Anschober. Die aktuell geringere Zahl an Neuinfektionen solle motivieren, die Maßnahmen weiter mitzutragen. Der Ressortchef wies in Bezug auf den relativ niedrigen Wert bei den Neuinfektionen darauf hin, dass an einem Sonntag immer weniger Testergebnisse eingemeldet werden.

Mit dem 7. Dezember, dem angepeilten Ende des harten Lockdowns, wird "nicht alles wie vorher sein", so Anschober. Es werde Schutzmaßnahmen brauchen. Damit soll vermieden werden, "nach den Feiertagen in eine dritte Welle zu stolpern". Anschober sprach von einem "gezielten, gesicherten Öffnen".

Bei 20.244 eingemeldeten Tests betrug die Trefferquote - also der Anteil positiver Testergebnisse österreichweit in den vergangenen 24 Stunden - 15,4 Prozent, mit großen regionalen Unterschieden. So war in Oberösterreich mehr als jeder vierte Test positiv, in Wien nicht einmal jeder zehnte. In den vergangenen 24 Stunden wurden weitere 71 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 2.459 Menschenleben forderte die Pandemie in Österreich bisher insgesamt. In Alters- und Pflegeheimen gab es seit gestern ein Plus von vier Erkrankten (insgesamt 2.748 aktive Fälle), das ist "ein leichter Rückgang im Wachstum", wie Anschober sagte. Elf Bewohner derartiger Einrichtungen starben, somit erhöhte sich die Gesamtzahl an Covid-Toten in Alters- und Pflegeheimen auf 944.

Am Montag befanden sich 4.548 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung (laut Anschober ein Plus von 90) und davon 685 auf Intensivstationen. Die 7-Tage-Inzidenz - Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner - lag österreichweit bei 468,7, allerdings mit deutlichen Unterschieden in den Bundesländern mit großen Ausreißern nach oben in Salzburg (673,7), Tirol (654,9), Kärnten (604) und Oberösterreich (603,1).

Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich, prognostizierte für Mitte dieser Woche ungefähr 5.000 Neuinfektionen pro Tag. Bei den Hospitalisierungen werde es keine rasche Entspannung geben. Die aktuellen Belagszahlen in den Spitälern liegen unterhalb der derzeitigen Prognose. Erfreulich sei, dass die Zahl der Genesenen jene der Neuinfektionen vergangene Woche erstmals überschritten hat. Herausfordernd für die Prognosen sei die Verbreitung von Antigen-Schnelltests, da es bisher fast nur PCR-Tests gab. Nun müssten auch Antigentests in die Datenbasis eingespeist werden, sagte Ostermann.

Zu den geplanten Corona-Massentests beraten Vertreter der Bundesregierung mit Landeshauptleuten und Gemeindevertretern am Montagabend das weitere Vorgehen. An der Videokonferenz um 20.00 Uhr nehmen neben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Gesundheitsminister Anschober, Bildungsminister Heinz Faßmann und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) teil. Ziel der Abstimmung mit den Ländern ist ein koordiniertes Vorgehen mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden. Die Logistik und Organisation der Tests übernimmt das Bundesheer.

Zuletzt hatten sich die Gesundheitsreferenten am Freitag mit Anschober zu den Antigen-Massentests beraten. Sie forderten dabei rasch ein entsprechendes Konzept und den parallelen Ausbau der Infrastruktur. "Mit der aktuellen, extrem belasteten Struktur von Personal über Logistik bis hin zu IT wird das nicht machbar sein", sagte der Salzburger Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl (ÖVP), derzeit Vorsitzender der Gesundheitsreferenten.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) betonte, dass die für die Massentests vorgesehenen Antigentests vor allem bei einem negativen Ergebnis eine gute Aussagekraft hätten. "Aber wir wissen, dass sie einen nicht zu vernachlässigbaren Anteil an falsch positiven Ergebnissen haben." So gibt es laut Hacker Berechnungen, dass, wenn die ganze Bevölkerung getestet wird, mit bis zu 50.000 falsch positiven und noch einmal 50.000 richtig positiven Ergebnissen zu rechnen ist. In 100.000 Fällen müsste noch einmal ein PCR-Test zur Kontrolle gemacht werden, gab er zu bedenken. Dazu sei es auch nötig, die Quarantäne in diesem Fall rechtlich zu regeln.

Anschober sagte, man wolle von Südtirol lernen, dort starteten die Massentestungen an diesem Wochenende, die Zivilgesellschaft sei sehr breit eingebunden worden. Außerdem hätten die Massentests in Gemeinden, in denen diese digital aufgesetzt waren, besser funktioniert. Dort habe es kaum Wartezeiten gegeben. "Das ist etwas, was wir lernen wollen, das digitale Herangehen an eine große Testung", sagte Anschober.

Bis Sonntagnachmittag ließen sich in Südtirol 322.313 Menschen testen. Dabei gab es etwa 0,9 Prozent positive Ergebnisse.

