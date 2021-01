Corona - Armenischer Präsident wegen Infektion im Krankenhaus

Gesundheitszustand von Sarkissian verschlechterte sich

Nach seiner Corona-Infektion hat sich der Gesundheitszustand des armenischen Präsidenten Armen Sarkissian verschlechtert. Der 67-Jährige sei mit einer beidseitigen Lungenentzündung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Präsidialbüro am Mittwoch in der Hauptstadt Eriwan armenischen Medienberichten zufolge mit. Der Verlauf der Krankheit sei schwerwiegend. Der Präsident habe zudem hohes Fieber.

Sarkissian hält sich seit dem Jahreswechsel in London auf. Dort hatte er nach früheren Angaben seines Büros mit seiner Familie Silvester gefeiert und war danach am Bein operiert worden. Seine Infektion war vor gut einer Woche bekannt geworden.

In der Südkaukasus-Republik Armenien sind nach Angaben der Behörden seit Beginn der Pandemie im Frühjahr mehr als 163.100 Corona-Fälle gemeldet worden. Am Mittwoch kamen 485 Neuinfektionen hinzu. Mehr als 2.900 Menschen starben mit dem Virus.