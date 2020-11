Corona - Aschbacher: Junge bei Arbeit und Mobilität unterstützen

Familien- und Jugendministerin: Es wird eine Zeit danach geben - EU-Kommissarin Gabriel: Junge Menschen besonders von Krise betroffen

Familien- und Jugendministerin Christine Aschbacher (ÖVP) hat die Bedeutung junger Menschen in der Zeit der Coronavirus-Pandemie hervorgehoben. Es sei "jetzt wichtiger denn je, Jugendliche in dieser Zeit zu unterstützen und ihnen zu danken, dass sie die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie so konsequent mittragen", so Aschbacher nach einem virtuellen Treffen am Montag mit ihren EU-Amtskollegen. Dabei verwies sie u.a. auf Jugendbeschäftigung und -ausbildung sowie Mobilität.

"Gerade in einer Ausnahmezeit wie dieser spüren wir, wie wichtig es ist, möglichst viele Jugendliche in Beschäftigung zu bringen", erklärte Aschbacher in einer Ausendung. Ihr Ressort hätte etwa mit der Kurzarbeit, in die auch Lehrlinge inkludiert seien, sowie einer Task Force für Jugendliche, die jungen Menschen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt, "umfassende Maßnahmen" gesetzt.

Ein zentrales Thema des Treffens sei auch die Aufrechterhaltung der Mobilität Jugendlicher gewesen. "Es ist wichtig, dass weiterhin ein reger Austausch mit Jugendorganisationen auf digitaler Ebene stattfindet", so Aschbacher weiter. Dabei werde auf "aktuelle Herausforderungen" reagiert und die "digitalen Skills Jugendlicher" erweitert.

Für die Zukunft zeigte sich die Ministerin zuversichtlich: "Auch wenn uns die Corona-Pandemie derzeit allen Schranken auferlegt und uns noch einige Zeit beschäftigen wird, so wird es auch eine Zeit danach geben, in der all das wieder möglich sein wird", so Aschbacher mit Blick auf "das Bewusstsein, im Ausland leben und arbeiten zu können".

Ihre deutsche Amtskollegin und amtierende Ratsvorsitzende Franziska Giffey will laut Nachrichtenagentur AFP einen möglichst raschen Neustart von internationalen Jugendaustauschprogrammen nach der Corona-Pandemie. "Wir müssen jetzt in der EU gemeinsam dafür sorgen, dass junge Menschen sich auch in Zukunft begegnen können", sagte Giffey am Montag. Auslandsaufenthalte für junge Menschen müssten "unmittelbar" wieder ermöglicht werden, sobald die Pandemie-Lage dies zulasse.

"Junge Menschen wurden hart von der Krise getroffen", unterstrich auch EU-Jugend- und Bildungskommissarin Mariya Gabriel. Wegen schlechter Aussichten für Jobanfänger auf dem Arbeitsmarkt und Unterbrechungen von Schulausbildung und Studium verzeichneten sie derzeit "das niedrigste Niveau an Wohlbefinden" aller Altersgruppen.