Corona - Auch 2021 kein Ausseer Narzissenfest

Zum zweiten Mal in Folge muss wegen Pandemie große Brauchtumsveranstaltung im steirischen Salzkammergut abgesagt werden

Die Corona-Pandemie verhindert heuer zum zweiten Mal nach 2020 eine der größten Brauchtumsveranstaltungen Österreichs. Das für Ende Mai geplante Narzissenfest in Bad Aussee und Grundlsee wurde abgesagt, wie die Veranstalter am Donnerstagnachmittag mitteilten. Man habe zwar ein neues Konzept erarbeitet, aber "Corona und die derzeitigen unklaren behördlichen Bestimmungen zu Veranstaltungen machen es unmöglich, das Fest durchzuführen", sagte Narzissenfestobmann Rudolf Grill.

Trotz vorausblickender Planung sei die Durchführung des Narzissenfests mit zahlreichem Publikum in Grundlsee im Ausseerland-Salzkammergut in diesem Jahr nicht möglich. Der Narzissenfestverein wollte dieses Jahr neue Wege gehen: Erstmals wären am Festsonntag Blumenfiguren in Grundlsee zwischen Seeklause und Seepavillon präsentiert worden. Am Nachmittag wären die Meisterwerke traditionell auf dem See zu bewundern gewesen. Der Shuttledienst, der bis zuletzt die Austragungsorte miteinander verbunden hat, wäre weggefallen.

Daher werde man alle Energie auf das Fest 2022 richten, sagte Obmann Grill. Sicher sei aber, dass die neuen Narzissenhoheiten ein Jahr lang das Ausseerland-Salzkammergut bei verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland repräsentieren werden. Bereits erworbene Tickets für 2021 werden erstattet. Das nächste Narzissenfest mit Stadtkorso in Bad Aussee und Bootskorso am Altausseer See soll vom 26. bis 29. Mai 2022 zum 61. Mal in der Region Ausseerland-Salzkammergut stattfinden.