Corona - Auch Brasilien verbietet Flüge aus Großbritannien

Maßnahme gilt von Freitag an

Wegen der in Großbritannien zirkulierenden Variante des Coronavirus untersagt Brasilien vorübergehend Flüge aus dem Vereinigten Königreich. Der Erlass wurde am Mittwochabend in einer Sonderausgabe des Amtsblattes der brasilianischen Regierung veröffentlicht. Demnach gilt die Maßnahme von Freitag an. Auch ausländische Passagiere, die keinen festen Wohnsitz in Brasilien haben und in den vergangenen 14 Tagen in Großbritannien waren, dürfen nicht einreisen.

Passagiere aus anderen Ländern - sowohl Ausländer als auch Brasilianer - müssen auf der Basis einer Regelung der Regierung aus der vergangenen Woche ab dem 30. Dezember einen negativen Corona-Test vorlegen, der bei Abflug nur 72 Stunden alt sein darf. Zuvor hatten bereits mehrere lateinamerikanische Länder, allen voran Argentinien, Kolumbien, Chile und Peru, Flüge aus Großbritannien und teilweise auch aus Europa ausgesetzt und Corona-Maßnahmen verschärft.

Die in Großbritannien entdeckte Mutation könnte nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschafter um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form. Die Regierung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wehrte sich stets gegen harte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, Regelungen in einzelnen Bundesstaaten wurden teilweise bereits wieder zurückgenommen. Nun steigen die Corona-Kurven wieder an, die Krankenhäuser sind vielerorts an ihre Belegungsgrenzen geraten.