Dringlichkeitssitzung der Regierung am Montag

Auch in den Niederlanden zeichnen sich schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ab. Der Sender NOS berichtete am Sonntag, die Regierung erwäge bei einer Notfallsitzung des Kabinetts am Montag, alle nicht essenziell notwendigen Geschäfte für mehrere Wochen schließen zu lassen. Auch eine Verlängerung der Weihnachtsferien an Schulen stehe zu Debatte. Die Infektionszahlen im Land waren zuletzt deutlich gestiegen.