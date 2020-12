In Estland hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen Höchststand erreicht. Die nationale Gesundheitsbehörde in Tallinn meldete am Samstag 561 positive Tests binnen 24 Stunden. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie rund 14.500 Infektionen erfasst. Das 1,3-Millionen-Einwohner-Land hatte zuletzt im Herbst einen deutlichen Anstieg der Infektionsraten verzeichnet. Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid und Ministerpräsident Jüri Ratas sind derzeit in Quarantäne.