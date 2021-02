Corona - Auch in Deutschland ab 1. März kostenlose Schnelltests

Vorerst aber noch keine "Wohnzimmer-Tests"

Auch in Deutschland sollen nach einer Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn ab dem 1. März kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung stehen. Spahn erklärte am Dienstag in Berlin, die Gemeinden könnten ihre Testzentren oder Apotheken mit der Durchführung der Tests beauftragen.

In Österreich hatte die Regierung am Vortag angekündigt, dass es ab 1. März kostenlose "Wohnzimmer-Schnelltests" in Apotheken geben werde.

Spahn erklärte, Schnelltests seien mittlerweile ausreichend am Markt verfügbar, um sie allen anbieten zu können. Allerdings könnten sie bisher nur von geschultem Personal vorgenommen werden, weshalb nach dem Vorschlag von Spahn etwa Testzentren oder Apotheken die Tests machen sollen. Der Gesundheitsminister kündigte aber an, "auch Laien-Selbsttests sollen nach ihrer bald erwarteten Zulassung durch das Bundesamt für Arzneimittel für alle zugänglich sein."