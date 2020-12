Corona - Auch in Wien nun schon mehr als 1.000 Infizierte verstorben

16 weitere Todesfälle seit Dienstag registriert - 366 neue Infektionen binnen 24 Stunden in Wien - Mehr als 22.000 Tests an einem Tag

Auch in der Bundeshauptstadt Wien ist die Zahl jener Menschen, die mit einer Coronavirusinfektion verstorben sind, auf mehr als 1.000 gestiegen. Konkret beträgt die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle nun 1.007 - das sind 16 mehr als noch am Tag davor. Das teilte der Krisenstab am Mittwoch mit.

In den vergangenen 24 Stunden sind 366 Neuinfektionen mit dem Coronavirus entdeckt worden. Mit Stand Mittwoch sind in Wien somit insgesamt 70.235 positive Testungen bestätigt. Am Vortag wurden in Wien 22.250 Corona-Tests vorgenommen, wodurch sich deren Gesamtzahl auf 1,045.364 erhöht.

63.984 Personen sind in Wien bereits wieder genesen. Aktuell erkrankt sind noch 5.244 Wienerinnen und Wiener.