Corona - Auch Kärnten zieht Massentests auf 12. und 13. Dezember vor

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - Informationskampagne geplant

Das Land Kärnten beginnt mit den Massentests am 12. Dezember. Das gab das Land am Mittwochnachmittag bekannt. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, in den kommenden Tagen sollen die Details festgelegt werden.

"Wir haben heute alles ausgelotet und abgewogen, auch die Machbarkeit. Diese freiwilligen Massentests machen es möglich, dass wir symptomlose Infizierte, die gar nicht wissen, dass sie den Virus in sich tragen, rasch finden können und damit die Corona-Fallzahlen reduzieren können", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Er verwies auf die bevorstehenden Weihnachten und die Wintersaison sowie auf das angekündigte Ende des Lockdowns.

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) betonte, man wende eine fachlich fundierte Methode an, die sehr effizient sei. Sie kündigte zudem eine breit angelegte Informationskampagne über die freiwilligen Massentests für die Bevölkerung an. Und Koalitionspartner ÖVP-Landesrat Martin Gruber betonte, man wolle, dass "die Kärntnerinnen und Kärntner Weihnachten feiern können". Die Massentests seien ein probates Mittel, um die Infektionsketten zu unterbrechen und die Infektionszahlen zu senken.