Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist ebenfalls gegen eine allgemeine Impfpflicht in Sachen Coronavirus. Das hat er am Montag auf APA-Anfrage bekräftigt. Wichtig sei jedoch, dass es eine österreichweite Aufklärungsarbeit gebe, sobald ein Impfstoff verfügbar sei. In dieser müsse auf die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit eine Impfung verwiesen werden, betonte er in der Stellungnahme.