Corona - Auch NEOS kritisieren Untersagung von Covid-Demo in Tirol

Abgeordneter Margreiter: "Der Bevölkerung wird ein zentrales Grundrecht genommen"

Die politische Kritik an der Untersagung einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung, die Samstagnachmittag in Innsbruck hätte stattfinden sollen, reißt nicht ab. "Der Bevölkerung wird ein fundamentales Grundrecht genommen", erklärte NEOS-Justizsprecher Abg. Johannes Margreiter.

Die Erfahrungen von letzter Woche in Wien hätten gezeigt, "dass es sich die Bevölkerung nicht nehmen lässt, ihren Unmut über die Corona-Politik der Bundesregierung öffentlich zum Ausdruck zu bringen", so Margreiter. "Demoverbot hin oder her. Umso unverständlicher ist es, dass der Bevölkerung nun auch in Tirol das verfassungsgesetzliche gewährleistete Recht zu demonstrieren vorenthalten wird," kritisierte der NEOS-Justizsprecher.

Zudem kritisierte Margreiter einen Passus in der Begründung der Absage, wonach die Teilnahme von Eltern samt Kindern an einer untersagten Demonstration eine Gefährdung des Kindeswohles darstelle, sodass ein Bericht an die Jugendwohlfahrtsbehörde erstattet werde. Er sah "behördliche Drohgebärden" in Richtung Familien, die am Samstag spazieren gehen: "Darin eine pauschal Kindeswohlgefährdung zu sehen, ist sowohl in sachlicher wie auch in rechtlicher Hinsicht vollkommen verfehlt. Viel eher ist der Behörde, welche die Demonstration untersagt hat, eine Gemeinwohlgefährdung vorzuwerfen", meinte der Abgeordnete und kündigte wegen des "rechtswidrigen Untersagens der Demonstration" parlamentarische Schritte an.

Am Donnerstag waren bereits Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint gegen die Absage zu Felde gezogen. Die Kundgebung am Samstag wäre unter dem Titel "Friede, Freiheit, Souveränität - Regierungsmaßnahmen" gestanden. Die Polizei sprach in der Begründung der Untersagung davon, dass mit einer "massiven Teilnehmermobilisierung" mit über 1.000 Teilnehmern aus verschiedenen Bundesländern zu rechnen sei. Auf Basis einer "amtsärztlichen Stellungnahme des Stadtmagistrats Innsbruck ist die Abhaltung von mobilen Großversammlungen epidemiologisch nicht zu verantworten", hieß es.