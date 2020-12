Corona - Auch Oberösterreich lässt Skibetrieb zu

Skigebiete werden "unter strengen Sicherheitsvorkehrungen geöffnet"

Auch Oberösterreich lässt das Aufsperren der Skigebiete zu. Diese "werden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen geöffnet", kündigte Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) Freitagabend in einer Aussendung an. "Damit wird der Bevölkerung die Möglichkeit geboten, Skifahren als Sportart im Freien zu betreiben und sich so in der freien Natur bewegen zu können."

Liftkarten und Skipässe sollen vorwiegend online verkauft werden, beim Anstellen bei den Seilbahnen sowie in den Gondeln müssen FFP2-Masken getragen werden, in Gondeln darf nur die Hälfte der verfügbaren Plätze belegt werden, die Parkplätze bei den Seilbahnen müssen eingeschränkt werden, so Achleitner. Zudem ist der Take-away-Verkauf bei den Skihütten untersagt. "Mit diesen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass den Menschen ein Skivergnügen in den Weihnachtsferien ermöglicht wird, dieses aber zugleich auf das Skifahren beschränkt bleibt."