Wie in Klagenfurt wird es auch in Villach vor den Feiertagen die Möglichkeit geben, kostenlos einen Antigentest zu machen. Das gab die Stadt Villach am Mittwochnachmittag in einer Aussendung bekannt. Die Teststation im Congress Center Villach ist von 21. bis 23. sowie von 28. bis 30. Dezember von 8.00 bis 17.00 geöffnet, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.