Corona - Aufruf in Schweden: Weihnachten mit maximal acht Personen

7.200 Menschen mit Covid-19-Erkrankung bisher im Land gestorben

Vor den Feiertagen hat Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven seinen Landsleuten eindringlich ins Gewissen geredet, von Zusammenkünften mit mehr als acht Personen abzusehen. "Feiert Weihnachten und Neujahr mit einem kleineren Kreis an Menschen", mahnte Löfven am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Stockholm an.

Die eingeführte Vorgabe, sich mit maximal acht Personen zu treffen, sei die neue Norm für alle sozialen Situationen. Alle in Schweden hätten eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass ihr Land nicht mit einer höheren Infektionszahl ins neue Jahr gehe. Weihnachten sei eine Zeit des Zusammenseins und der Nähe, werde wegen der Coronavirus-Pandemie diesmal aber nicht wie gewöhnlich sein, ergänzte Löfven. Der Weihnachtsmann könne kommen - allerdings auf einer infektionsmäßig sicheren Weise.

Schweden ist in der Corona-Krise einen viel beachteten Sonderweg mit vergleichsweise lockeren Maßnahmen und Appellen an die Vernunft der Bürger gegangen. Die Zahl der Neuinfektionen hat in diesem Herbst wieder immens zugenommen. Seit Beginn der Pandemie wurden in dem skandinavischen EU-Land bisher fast 300.000 Infektionen nachgewiesen. 7.200 Menschen mit Covid-19-Erkrankung sind bisher gestorben.