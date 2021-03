Corona-Ausbruch bei Miele: 4.000 Mitarbeiter von Ausfällen betroffen

Laut Planung soll die Produktion am 10. März wieder starten

Nach einem Corona-Ausbruch im Euskirchener Werk des deutschen Hausgeräteherstellers Miele sind derzeit firmenweit 4.000 Mitarbeiter von Produktionsausfällen betroffen. Das teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Nach positiven Tests in dem Motorenwerk im Rheinland mit insgesamt 500 Beschäftigen mussten Ende Februar über 200 Mitarbeiter in Quarantäne. Die Produktion wurde heruntergefahren.

Zuvor hatte die Zeitung "Die Glocke" über die Zahl der firmenweit 4.000 betroffenen Mitarbeiter berichtet.

Durch die Lieferausfälle in Euskirchen muss in der Folge auch die Produktion in den Waschmaschinenwerken im deutschen Gütersloh und in Ksawerow (Polen), im Trocknerwerk in Unicov (Tschechien) sowie in der Geschirrspülerproduktion in Bielefeld und Unicov heruntergefahren werden. Die Staubsaugerproduktion in Bielefeld ist ebenfalls betroffen. Laut Planung soll die Produktion am 10. März wieder starten.