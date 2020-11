Corona: Ausgangsregeln 3 - Friseur-Hausbesuch nun untersagt

Anschober: Leichte Stabilisierung - Von echten Verbesserungen noch "weit entfernt"

Die Adaptierung der COVID-19 Notmaßnahmenverordnung bringt auch ein Verbot des bisher möglichen Hausbesuches bei körpernahen Dienstleistungen, etwa für Friseur-Hausbesuche. Ausnahmen vom Verbot gibt es für Hausbesuchen bei Gesundheitsdienstleistungen (etwa Pflegedienstleistungen).

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte laut Parlamentskorrespondenz im Hauptausschuss, dass in den letzten Tagen zwar eine leichte Stabilisierung erreicht werden konnte, man aber bei einem Corona-Inzidenzwert von 430 noch weit davon entfernt sei, von echten Verbesserungen sprechen zu können. Als positiv bezeichnete der Ressortchef die leicht sinkende Anzahl an Neuinfektionen. Der "harte Lockdown" könne aber nach neun Tagen noch keine unmittelbare, umfassende Auswirkung haben. Anschober erwartet eine solche nach zwölf bis 13 Tagen. Eine gewisse Stabilisierung sieht der Gesundheitsminister in den Spitälern, konkret in der Zahl der mit Mittwoch 709 intensivmedizinisch behandelten COVID-19-Patienten.

Die Opposition lehnte die Verlängerung der Maßnahmen - wie schon deren Einführung vor zehn Tagen - ab. Die SPÖ kritisierte die Doppelbelastung der Eltern durch das Homeschooling. Die NEOS verweisen auf die schon durch den "Soft-Lockdown" erreichte günstige Entwicklung.

Zum Thema Nikolausbesuch stelle das Gesundheitsministerium klar, dass unter die Ausnahme der "Berufsausübung" auch ehrenamtliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel Besuche einzelner Haushalte als Nikolaus fallen. Nicht zulässig sind aber Nikolausveranstaltungen, betonte Anschober in einer Aussendung. Grundsätzlich rief sein Ressort zur Zurückhaltung auf: "Im Sinne der Infektionsvermeidung rät das Bundesministerium für Gesundheit dringend davon ab, Wohnungen zu betreten und die Hausbesuche des Nikolaus lediglich vor der Haustüre oder im Freien stattfinden zu lassen."