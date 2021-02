Corona-Ausgangssperre auch während Papstbesuch im Irak

Bis auf Weiteres bleiben alle Moscheen und Kirchen geschlossen

Ungeachtet steigender Corona-Zahlen gehen im Irak die Vorbereitungen für einen Besuch von Papst Franziskus weiter. Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi empfing den päpstlichen Nuntius Erzbischof Mitja Leskovar am Montag in Bagdad zu einem Gespräch über die geplante Visite, wie die irakische Regierung laut Kathpress ohne weitere Einzelheiten mitteilte. Am Sonntag hatte der Ausschuss für Gesundheit und nationale Sicherheit eine Schließung aller Moscheen und Kirchen verfügt.

Zudem tritt von Donnerstag (18. Februar) bis 8. März eine umfassende Ausgangssperre in Kraft. Montags bis donnerstags dürfen die Menschen nur tagsüber, freitags bis sonntags überhaupt nicht auf die Straße. Davon betroffen sind auch die Tage des Papstbesuchs vom 5. März, einem Freitag, bis zum folgenden Sonntag.

Während des ganztägigen Lockdown dürfen sich lediglich Sicherheitskräfte und Mitarbeiter des Gesundheitssystems und wichtiger öffentlicher Dienste frei bewegen, ferner autorisierte Medienmitarbeiter und Reisende aus dringenden humanitären Gründen. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken dürfen öffnen. Hintergrund der Maßnahmen sind steil ansteigende Infektionszahlen seit zwei Wochen.

Nach bisherigen Planungen will Franziskus am Freitag (5. März) mit Klerikern, Ordensleuten und Laienmitarbeitern in der syrisch-katholischen Kathedrale von Bagdad zusammenkommen. Am Samstag stehen eine interreligiöse Begegnung bei der Tempelruine von Ur nahe Nasirija und eine Messe in der chaldäisch-katholischen Kathedrale in Bagdad auf dem Programm. Am Sonntag sind Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Terror in Mossul und Karakosch vorgesehen.

Zum Abschluss will der Papst am Sonntag in einem Stadion in Erbil eine Messe mit 10.000 Teilnehmern feiern. In der kurdischen Regionalhauptstadt gelten eigene Corona-Schutzbestimmungen.

Ob die Reise wie geplant stattfinden kann, steht neben der Pandemie-Entwicklung auch unter dem Vorbehalt der Sicherheitslage in der Konfliktregion. Am Montagabend schlugen mehrere Raketen unweit des Flughafens von Erbil in einem Wohngebiet ein. Dabei wurden nach jüngsten Angaben mindestens ein Mensch getötet und mehrere verletzt.