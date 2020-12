Corona-Ausgangssperre führt zu Debatten um Christmetten in Bayern

Geplante Ausgangssperre am Heiligen Abend ab 21 Uhr würde auch nächtliche Gottesdienste treffen - Ministerpräsident Söder will keine Ausnahmen

In Bayern diskutieren Kirchen und Staat über die Christmetten am Heiligen Abend. Die jüngste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung vom 8. Dezember erlaubt eigentlich, dass am 24. Dezember die Kirchen wie üblich ab 22 Uhr oder später ihre Gottesdienste feiern dürfen - trotz der seit Mittwoch im Freistaat geltenden Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Doch davon rückte die Staatsregierung zuletzt ab, wie Kathpress meldet.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte in seiner Regierungserklärung am Dienstag an, es werde keine Sonderregelung geben. Damit könnten die Kirchen ihre abendlichen Christmetten, die meist um 22 Uhr oder später beginnen, nicht feiern.

Der Söder-Vorstoß ist ein harter Schlag für die Kirchen, der zudem ökumenischen Dissens verursacht hat. Die evangelische Landeskirche spricht zwar von einem "schmerzlichen Eingriff", sagte aber bereits alle Feiern zu späterer Stunde am Heiligen Abend ab. Landeskirchenrat und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ließen die Öffentlichkeit wissen, man nehme die Einschränkung hin. Zudem sehe man diese als Teil einer großen Kraftanstrengung, "in der wir alle zusammen helfen, um auf die Herausforderungen der Pandemie mit wirksamen Mitteln verantwortlich zu reagieren". Laut Bedford-Strohm ist der große gemeinsame Wille zur Eindämmung des Virus Teil des Weihnachtsfestes und seiner Botschaft.

Auch in der katholischen Kirche gab es erste Verantwortliche, die Gottesdienste so zu verlegen, dass alle Besucher bis 21 Uhr wieder zu Hause sind. Doch dann sprachen die sieben bayerischen katholischen Diözesanbischöfe in einer eigens angesetzten Telefonkonferenz über das Thema und erklärten danach in einer Stellungnahme einmütig ihr Missfallen über die Pläne der Staatsregierung in München.

Man bitte dringend um eine Ausnahmegenehmigung von der Ausgangssperre für die späten Christmetten, lautete der Appell. Dabei argumentierten die Bischöfe mit dem Infektionsrisiko. Das nämlich wäre, so die Oberhirten, geringer, wenn sich die Gottesdienste über den ganzen Abend verteilen würden, "im Gegensatz zu einer Verdichtung in der Zeit vor 19.30 Uhr". Außerdem trage der Besuch der Christmette "mit der religiösen Stärkung erheblich zur seelischen Gesundheit und Stabilisierung der Menschen in dieser Krisenzeit bei".

Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hatte schon zuvor erklärt, eine Ausgangssperre ab 21 Uhr am Heiligen Abend "wäre für uns sehr schmerzhaft". Er hoffe, dass die Gespräche und Beratungen im Landtag noch zu einem positiven Ergebnis führen würden. Der Augsburger Bischof Bertram Meier wiederum beklagte am Dienstag: "Wir wurden von der neuen Entwicklung förmlich überrumpelt." Eine stabile Brücke zwischen Staat und Kirche, "die durch Krisen trägt, stelle ich mir anders vor". Er bedaure "die neuen Rahmenbedingungen sehr" und fügte hinzu: "Das Virus kennt keine Uhrzeit."

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer führte in einer Predigt vor Mitarbeitern weiter aus, die Bischöfe hätten angeboten, alle Vorkehrungen zu treffen, dass die Erlaubnis nicht unterlaufen würde. So könnten fälschungssichere Bescheinigungen (namentlich ausgestellt und mit Siegel des jeweiligen Pfarramts versehen) ausgehändigt werden. Bei ihm in der Diözese gelte seit Monaten das Motto: "Wir lassen nichts ausfallen, wir lassen uns etwas einfallen."

Was nun geschieht, ist offen. Während auch in den katholischen Diözesen angefangen wurde, umzudisponieren, sind die jeweiligen Entscheidungen der Akteure im eigenen Lager nicht unumstritten. In der CSU-Fraktion soll es ebenso rumoren wie in der evangelischen Kirche.