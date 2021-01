Corona - Ausgangssperre in Teilen Frankreichs vorgezogen

In 15 stark betroffenen Départements bereits ab 18:00 Uhr

In besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Gebieten in Frankreich ist die nächtliche Ausgangssperre vorgezogen worden. Schon ab 18.00 Uhr dürfen Menschen laut einem Regierungssprecher in 15 französischen Départements seit Samstag das Haus nur noch mit triftigem Grund verlassen. Die meisten dieser Gebiete liegen im Nordosten des Landes, teils in Grenznähe zu Deutschland, Belgien und der Schweiz.

Die neue Vorgabe trifft etwa 6 Millionen der 67 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Frankreichs. Die Regierung reagiert damit auf die erheblichen regionalen Unterschiede beim Infektionsgeschehen. In den meisten Départements gilt die nächtliche Ausgangssperre weiterhin zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr.

Frankreich wurde schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Insgesamt starben mehr als 64.700 Menschen. Am Freitag meldete die nationale Gesundheitsbehörde rund 19.350 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Damit ist das Land noch weit von der Zielgröße von weniger als 5.000 Neuinfektionen täglich entfernt.