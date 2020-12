Corona - Ausgangssperre zu Silvester in Italien

Skipisten öffnen ab 7. Jänner

Über die Weihnachtsfeiertage gilt in Italien weiterhin die Anfang November in Kraft getretene Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Zu Neujahr wird diese bis 7.00 Uhr verlängert. Ab dem 7. Jänner werden wieder bis zu 50 Prozent der Unterrichtsstunden in der Klasse abgehalten. Bis dahin soll mit Ausnahme der Volksschulen Fernunterricht angeboten werden.

Die Skipisten öffnet Italien am 7. Jänner. Dies geht aus einer Regierungsverordnung hervor, die am Freitag in Kraft tritt. Lediglich Profi-Skifahrer können die Pisten als Vorbereitung auf nationale oder internationale Wettbewerbe nutzen.

Angesichts der sinkenden Infektionszahl wird Gesundheitsminister Roberto Speranza eine neue Verordnung unterzeichnen, wonach ab Sonntag alle Regionen "gelb" eingestuft werden. Das ist das geringste Risiko. Damit können überall die Geschäfte wieder öffnen. Lokale werden ab nächster Woche bis 18.00 Uhr offen halten dürfen.