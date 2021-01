Corona - Autodiebstähle in Deutschland wegen Home-Office gesunken

Bundeskriminalamt beobachtet Verschiebung von Kriminalitätsschwerpunkten

Die Zahl der Autodiebstähle ist in Deutschland laut Bundeskriminalamt (BKA) wegen der gesunkenen Mobilität in der Coronakrise zuletzt gesunken. "Autos sind beispielsweise angesichts der verstärkten Nutzung des Home-Office eher in sicheren Garagen geblieben - das hat sich in der Statistik niedergeschlagen", sagte BKA-Chef Holger Münch der "Heilbronner Stimme" vom Samstag. Vor allem während des Frühjahrslockdowns seien weniger gestohlen worden.

Auch in anderen Kriminalitätsbereichen verlagerten sich durch die Pandemie die Schwerpunkte, berichtete Münch. So verlagere sich der Handel mit Drogen noch mehr ins sogenannte Darknet. Das BKA habe darauf reagiert und seine Ermittlungen im Netz verstärkt.