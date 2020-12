Corona - Belgrad entsandte Ärzte zur Behandlung von Dodik

Serbisches Mitglied der bosnischen Staatsführung mit Coronavirus infiziert - Am Dienstag wurde beiderseitige Lungenentzündung bestätigt

Belgrad hat nun ein Ärzteteam zur Behandlung von Milorad Dodik, dem serbischem Mitglied der bosnischen Staatsführung, nach Banja Luka entsandt. Dies bestätigte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic am Mittwoch. Zuvor hatte das Krankenhaus am Dienstag die Coronavirus-Infektion bei Dodik auch offiziell bestätigt. Bei ihm sei auch beiderseitige Lungenentzündung diagnostiziert worden, teilte das Krankenhaus mit, das seinen Gesundheitszustand allerdings als stabil bezeichnete.

"Wir verfolgen laufend die Situation", präzisierte Vucic. Auch sei man bereit, Dodik im Notfall in einem Belgrader Krankenhaus aufzunehmen. Dodik war bereits am Sonntag ins Krankenhaus in Banja Luka aufgenommen worden. Krankenhausquellen sprachen zuerst allerdings nur von Magenbeschwerden des serbischen Präsidiumsmitgliedes.