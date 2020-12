Corona - Beratungen über Lockdown in Deutschland ab 16. Dezember

Drastische Einschränkungen dürften bevorstehen

In Deutschland haben Bund und Länder am Sonntag über schärfere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Am Vormittag schalteten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Videokonferenz zusammen. Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen steht Deutschland vor einem mehrwöchigen harten Lockdown, der voraussichtlich deutlich vor Weihnachten beginnen soll.

In einem am Sonntagmorgen vom Kanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf wird vorgeschlagen, den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom kommenden Mittwoch - 16. Dezember - bis zum 10. Jänner zu schließen.

Für den Zeitraum vom 16. Dezember bis zum 10. Jänner empfiehlt der Entwurf deutliche Kontakteinschränkungen auch an Schulen und Kindergärten, Kinder sollen in dieser Zeit möglichst zu Hause betreut werden. Zu dem Paket gehören zudem ein Verkaufsverbot für Silvesterböller und ein Verbot, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, das dem Entwurf zufolge ebenfalls ab 16. Dezember gelten soll.