In Kärnten sind mit Stand Mittwochfrüh insgesamt 405 Coronatote zu beklagen. Laut Landespressedienst starben neun Personen in den vergangenen 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus. Im selben Zeitraum wurden 322 Neuinfektionen gemeldet (289 Fälle aus PCR-Tests, dazu 33 aus Antigentests). Auf 327 gesunken ist die Zahl der Corona-Patienten in Spitälern. Allerdings wurden um sechs mehr Patienten auf Intensivstationen gezählt, insgesamt waren es am Mittwoch 29.