Corona-Beschaffungen: SPÖ beklagt fehlende Unterlagen

Für "kleinen Untersuchungsausschuss" - Grüne und Regierung verweisen auf Frist bis Mittwochabend

Die SPÖ klagt über fehlende Unterlagen im "kleinen Untersuchungsausschuss" zur Untersuchung der Corona-Beschaffungen der Regierung. SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried kritisiert, dass die Regierung den Abgeordneten offenbar möglichst wenig Zeit zum Aktenstudium geben wolle, bevor am 9. März die Befragung der zuständigen Ministerinnen und Minister startet. Die angefragten Ministerien verweisen dagegen auf die erst Mittwochabend ablaufende Lieferfrist.

"Wir haben alles ordnungsgemäß überliefert", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums auf APA-Anfrage. Außerdem sei die Lieferfrist noch nicht zu Ende. Darauf verwies auch die Grüne Ausschuss-Obfrau Nina Tomaselli. Sie geht davon aus, dass zwar schon Unterlagen ans Parlament übermittelten wurden, diese aber von der Parlamentsdirektion noch nicht ins System eingespielt wurden: "Bis der Tag vorbei ist, können noch Akten geliefert werden. Die werden dann Zug um Zug eingespielt. Sobald es verfügbar ist, kriegen die Fraktionen eine Mitteilung."

Leichtfried vermutet dagegen Verzögerungstaktik der Regierung. "Offenbar will man den Abgeordneten die Arbeit so schwer wie möglich machen und so wenig Zeit geben wie möglich, um die Unterlagen bis zu den ersten Minister-Befragungen Anfang März durchzugehen", kritisierte der SP-Vizeklubchef am Mittwoch in einer Aussendung. "Die türkis-grüne Regierung hat keinen Respekt vor dem Parlament und den Kontrollrechten und blockiert Transparenz, wo es geht."

In Ermangelung eines parlamentarischen Covid-Kontrollausschusses wollen SPÖ und NEOS ab 9. März die Beschaffungen der Regierung in der Corona-Krise im "kleinen Untersuchungsausschuss" (korrekt: im "ständigen Unterausschuss des Rechnungshofausschusses") unter die Lupe nehmen - von den Tests bis hin zu Werbe- und Inseratenaufträgen. Am 8. Jänner hat der Ausschuss Unterlagen von den Ministerien für Gesundheit, Finanzen, Wirtschaft und Verteidigung bestellt.