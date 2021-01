Corona - Bestattung Wien meint: "Ski you later"

Facebook-Posting: "Das Virus kommt nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit der Seilbahn"

Die Bestattung Wien ist für ihren makabren Humor durchaus bekannt - auch in Corona-Zeiten. Wie zum Beweis veröffentlichte das stadteigene Unternehmen am Samstag auf der Facebook-Seite des dazugehörigen Bestattungsmuseums die schwarz hinterlegte Botschaft: "Ski you later." Darüber war der sachdienliche Hinweis zu lesen: "Das Virus kommt nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit der Seilbahn."

Das Posting war nicht der erste bissige Kommentar der Bestattung seit Ausbruch der Pandemie. So ist etwa schon seit längerem ein Mund-Nasen-Schutz mit dem Aufdruck "Corona leugnen sichert Arbeitsplätze" im Online-Shop des Bestattungsmuseums zu erwerben.

