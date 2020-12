Corona - Besuchsverbot in Kärnten wurde erneut verlängert

Gilt vorerst bis 13. Dezember in den Krankenhäusern und Pflegeheimen

Das Besuchsverbot in Kärntner Krankenhäusern und Pflegeheimen, das bis zum Wochenende gegolten hätte, ist am Freitag erneut verlängert worden. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Vormittag mitteilte, gilt das Besuchsverbot bis vorerst Sonntag, den 13. Dezember. Ausnahmen gibt es weiterhin für sterbende Patienten oder Heimbewohner oder für Väter während einer Geburt.

Das Besuchsverbot wurde erstmals mit 13. November verhängt. Es galt vorerst für zehn Tage, wurde aber wegen anhaltend hoher Infektionszahlen bereits einmal, bis zum Ende des Lockdowns, verlängert. Nach der kommenden Woche soll die Situation in den Pflegeheimen erneut evaluiert werden, so Kaiser. "Wenn es gelingt, die Zahl der Infektionen zu senken, wird die Besuchsregelung des Bundes in Kraft treten." Diese sieht einen Besuch pro Woche von einer zuvor negativ getesteten Person vor.