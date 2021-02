Corona - Biden dringt weiter auf schnelle Hilfen

Mit oder ohne Republikaner

Der demokratische US-Präsident Joe Biden treibt eine Entscheidung über ein billionenschweres Corona-Hilfspaket für die von der Pandemie gebeutelte amerikanische Wirtschaft weiter zweigleisig voran. Biden ziehe in Erwägung, die Bezugsgruppe für Schecks in Höhe von 1.400 Dollar einzugrenzen, sei aber zu keinem Kompromiss bei der Auszahlungssumme bereit, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit.

Dies könnte die Lücke zwischen seinem Vorschlag in Höhe von 1,9 Billionen Dollar und dem Gegenangebot der Republikaner über 618 Milliarden Dollar verringern. Der republikanische Senator Mitt Romney hatte zuvor erklärt, dass Biden die Unterstützung einiger Republikaner gewinnen könnte, wenn er Entgegenkommen zeige. Ohne eine Annäherung sei er sicher, dass kein einziger Republikaner den Vorschlag Bidens unterstützen werde.

Biden will die Corona-Hilfen noch vor dem Auslaufen der bestehenden Leistungen im März verabschieden - ob mit oder ohne der Zustimmung der Republikaner. Das Repräsentantenhaus hatte am Dienstag einen Haushaltsplan verabschiedet, der den Weg für das Paket notfalls auch ohne eine einzige republikanische Stimme ebnen würde.

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, dass der Budgetplan eine Zusammenarbeit nicht unmöglich mache, aber dass die Demokraten in der Lage sein müssten, notfalls auch alleine zu handeln. "Wir müssen jede Option nutzen, die uns zur Verfügung steht", sagte sie im Plenum des Repräsentantenhauses am Mittwoch. Der Abgeordnete Jason Smith, der oberste Republikaner im Budgetausschuss des Repräsentantenhauses, warf den Demokraten vor, diese würden das Manöver nutzen, um eine "radikale" Agenda durchzusetzen. "Ihr Plan ist - unter dem Vorwand der Pandemie - mehr staatliche Kontrolle über unser Leben zu gewinnen", sagte er.

Die Republikaner nutzten 2017 den gleichen parlamentarischen Kniff, um eine Steuersenkung von 1,9 Billionen Dollar ohne die Zustimmung der Demokraten durchzuwinken.