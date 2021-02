Corona - Biden: In USA wohl keine Herdenimmunität vor Sommer-Ende

US-Präsident will sich nicht auf Deadline festlegen

US-Präsident Joe Biden geht nicht davon aus, dass die sogenannte Herden-Immunität in den Vereinigten Staaten bis zum Ende des Sommers erreicht werden kann. Das sei sehr schwierig, sagte er am Sonntag in einem Interview mit CBS News.

Bei einer "Herden-Immunität" sind so viele Menschen gegen das Virus resistent, dass es sich nicht weiter ausbreiten kann. Wissenschafter gehen davon aus, dass dies mit der Impfung von rund 70 Prozent der Bevölkerung erreicht wird. Allerdings gerät diese Kalkulation durch die Ausbreitung von neuen Coronavirus-Mutationen, gegen die bisherige Impfungen wesentlich weniger effektiv sein sollen, ins Wanken.