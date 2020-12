Corona - Biden und Pence lassen sich öffentlich impfen

Künftiger Präsident will Sicherheit der Präparate demonstrieren

Der designierte US-Präsident Joe Biden und der noch amtierende Vizepräsident Mike Pence lassen sich gegen das Coronavirus impfen. Pence lässt sich die Immunisierung - gemeinsam mit seiner Frau - am Freitag öffentlich verabreichen, um für die Sicherheit der Corona-Impfung zu werben. Das teilte das Weiße Haus am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington mit. Auch Biden plant für nächste Woche einen solchen Auftritt, um die Sicherheit der Präparate zu demonstrieren.

Gemeinsam mit Pence wird sich auch der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vizeadmiral Jerome Adams, im Weißen Haus impfen lassen. Noch unklar ist, ob das auch der amtierende Präsident Donald Trump tun wird. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kaleigh McEnany, hatte am Dienstag gesagt, Trump sei "absolut offen" dafür, sich impfen zu lassen, und wolle auch alle Amerikaner dazu ermuntern, dies zu tun. Trump war Anfang Oktober an Covid-19 erkrankt und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden.

Seit Montag werden in den USA Menschen mit dem Corona-Vakzin der Unternehmen Pfizer und Biontech geimpft, der eine Notzulassung von der zuständigen Arzneimittelbehörde bekommen hat. Eine Zulassung des Impfstoffs des Pharmakonzerns Moderna wird in Kürze erwartet. Die USA sind - mit fast 17 Millionen Infektionen und rund 307.000 Todesfällen - das weltweit am stärksten von Covid-19 betroffene Land.