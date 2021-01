Corona - Biden will Dekrete zu mehr Lebensmittelhilfen unterzeichnen

Vor allem bedürftige Kinder leiden wegen geschlossener Schulen an Mangel an Essen

US-Präsident Joe Biden will die Corona-Hilfen für bedürftige Familien beschleunigen und Lebensmittelhilfen für Kinder erhöhen, die auf die Speisung in den nun häufig geschlossenen Schulen angewiesen sind. Zwei entsprechende Dekrete will er im Laufe des Tages unterzeichnen. Biden hat ein Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar vorgeschlagen und versucht nun, die Belastung der Bevölkerung zu verringern.

Die Pandemie und in ihrer Folge die Rezession treffen die US-Bürger schwer. Rund 16 Millionen Menschen erhalten Arbeitslosenhilfe, etwa 29 Millionen haben nicht genügend zu essen. Frauen, Angehörige von Minderheiten und Beschäftigte mit geringen Einkommen insbesondere im Dienstleistungssektor sind besonders betroffen.