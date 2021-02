Corona - Biden wird auch nach Impfung getestet

Vorsichtsmaßnahme, weil Vakzin nur zu 95 Prozent wirksam ist

US-Präsident Joe Biden wird auch nach seiner Corona-Impfung als Vorsichtsmaßnahme regelmäßig auf das Virus getestet. Sein Leibarzt halte einen Test etwa alle zwei Wochen für angemessen, da der Impfstoff eben nur zu 95 Prozent wirksam sei, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch in Washington. Zuletzt sei der 78-Jährige am Donnerstag vergangener Woche getestet worden. Biden hatte Anfang Jänner seine zweite Impfstoff-Dosis gespritzt bekommen.