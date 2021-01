Corona - Bilanz des Heeres im Burgenland trotz neuer Aufgaben positiv

Militärkommandant Gasser: Beweis, dass Heer Krisensituationen bewerkstelligen kann - Schwerpunkt der Einsätze im Burgenland weiter an Grenze

Das Militärkommando Burgenland hat am Freitag trotz der neuen Herausforderungen durch die Coronakrise eine positive Bilanz über das vergangene Jahr gezogen. Das Bundesheer habe - wie die anderen Einsatzorganisationen - bewiesen, dass es in der Lage sei, Krisensituationen zu bewerkstelligen, betonte Militärkommandant Gernot Gasser bei einer Pressekonferenz. Der Schwerpunkt der Einsätze liegt im Burgenland weiter an der Grenze.

Zwischen 550 und 600 Soldaten waren 2020 an der burgenländischen Grenze im Einsatz, um unter anderem illegale Migration zu verhindern. Im Vergleich zu 2019 stieg die Anzahl der Aufgriffe im Burgenland um 270 Prozent. "In Covid-19-Zeiten hatten wir zusätzlich mit der Situation zu tun, dass aufgegriffene Migranten auch corona-positiv sein könnten", betonte Gasser. Deshalb seien diverse Schutzmaßnahmen eingeführt worden, in den Fahrzeugen habe man etwa Trennwände angebracht. Für dieses Jahr rechne er mit einem neuerlichen Anstieg bei der Zahl der Aufgriffe.

Die Coronakrise habe außerdem für zusätzliche Personenkontrollen gesorgt. Im Burgenland waren es 2020 insgesamt rund acht Millionen. Aber nicht nur an der Grenze habe das Coronavirus für neue Herausforderungen gesorgt, auch bei den Massentests und dem Contact Tracing war und ist das Bundesheer im Burgenland im Einsatz. Rund 200 der 550 bis 600 Soldaten an der Grenze sind laut Gasser auch für Covid-19-Aufgaben zuständig. 138.000 Testungen hat das Heer mittlerweile durchgeführt.

Dennoch könne er der Situation etwas Positives abgewinnen, sagte Gasser. Immerhin habe sich das Bundesheer in der Coronakrise "extrem bewährt" und alle Aufgaben - egal wie kurzfristig diese zustande gekommen seien - "professionell, zielgerichtet und zuverlässig erledigt", betonte er.

In die Infrastruktur hat das Militärkommando Burgenland 2020 rund 5,6 Millionen Euro investiert - unter anderem in die Generalsanierung der Kreuzbauten in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See). Auch bei den insgesamt 930 militärischen und zivilen Mitarbeitern verzeichne man eine erfreuliche Entwicklung: Im Schnitt könne man pro Jahr rund 50 neue Unteroffiziere begrüßen, sagte Gasser.

Dietmar Schadenböck, Kommandant der Heerestruppenschule, betonte, dass die Coronakrise auch die Ausbildung verändert habe. Man habe verstärkt auf Fernlehre gesetzt und immerhin drei Viertel der geplanten Ausbildungsvorhaben durchgeführt.