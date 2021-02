Corona - Bisher 1.600 Ausreise-Untersagungen in Tirol

Rund 70.000 Personen kontrolliert - Lange an Grenzen nach wie vor ruhig

Seit dem Beginn der Ausreisetests aus Tirol aufgrund der vermehrt aufgetretenen Südafrika-Mutationsfälle im Bundesland ist etwas mehr als 1.600 Personen die Ausreise wegen eines fehlenden negativen Corona-Tests untersagt worden. Insgesamt wurden seit Freitag rund 70.000 Personen an Tirols Grenzen von der Exekutive und dem Bundesheer kontrolliert, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch zur APA.

Trotz der deutschen Einreiseverbote für Tiroler, der Ausreisetestpflicht aus Tirol und der Kontrollen bzw. Dosierung von Transit-Reisenden am Brenner kam es auch Mittwoch zu keinen Staus. Die Bevölkerung sei sehr gut vorbereitet und das Verkehrsaufkommen war auch am Mittwoch nach wie vor geringer, so der Sprecher.

Die Ausreisetestpflicht war seit Freitag vorerst für zehn Tage vorgesehen. Deutschland hatte am Dienstag das Einreiseverbot aus Tirol bis 3. März verlängert. Die EU-Kommission hatte in einem Brief an alle Mitgliedstaaten ihren Protest gegen die Grenzschließungen angesichts der Coronavirus-Pandemie bekräftigt. Innerhalb der EU sei es von "grundlegender Bedeutung, dass alle getroffenen Maßnahmen im Einklang mit den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit stehen", hieß es in dem Schreiben vom Dienstag.