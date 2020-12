Corona - Bisher 11.600 Antigen-Getestete in Tirol, 66 positiv

Bisher rund 50.000 Anmeldungen - 33.000 von Montag bis zum 24. Dezember

Im Rahmen der am Samstag in Tirol gestarteten kostenlosen, laufenden Antigen-Tests haben sich bisher etwa 11.600 Personen testen lassen. 66 davon waren positiv, teilte das Land am Montag mit. Insgesamt meldeten sich bisher rund 50.000 Bürger zu den Tests an, von Montag bis zum 24. Dezember verzeichnete man rund 33.000 Anmeldungen, hieß es.

Wie bereits bei den Massentests werden auch die positiven Testergebnisse noch durch eine PCR-Testung überprüft. "Die kostenlose Testaktion ist am vergangenen Wochenende gut angelaufen, die Abläufe vor Ort haben bestens funktioniert. Der Andrang ist insbesondere jetzt an den Tagen unmittelbar vor Weihnachten besonders groß", erklärte der Leiter des Corona-Einsatzstabes, Elmar Rizzoli.

Man versuche, die Kapazitäten bestmöglich auszudehnen und bittet interessierte Personen, sich flexibel und aktuell auf www.tiroltestet.at zu informieren, da Kapazitäten kurzfristig wieder frei werden könnten. So wurden etwa bereits Kapazitäten in Wörgl und Telfs erweitert. An der Aktion "Tirol testet" werden sich bis zum 10. Jänner auch viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen beteiligen, informierte indes die Tiroler Ärztekammer.