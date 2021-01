Corona - Bisher 12.722 Anmeldungen für Massentests im Burgenland

34 Teststationen - Fünf Testtage in Bezirkshauptstädten, drei an anderen Standorten

Im Burgenland haben sich bisher 12.722 Personen für die Massentests angemeldet, die von 13. bis 17. Jänner durchgeführt werden, obwohl die Möglichkeit des "Freitestens" wegfällt. Getestet wird an 34 Standorten. Die Teststationen in den Bezirkshauptstädten sind an allen fünf Tagen geöffnet, an den anderen Standorten wird von 15. bis 17. Jänner getestet, teilte Gesundheitslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Dienstag mit.

"Auch ohne Freitestmöglichkeit bleibt der eigentliche Zweck der Testaktion erhalten, nämlich symptomfreie Infizierte rasch zu finden und damit die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen", sagte Schneemann. Anmeldungen seien weiterhin sowohl online als auch telefonisch möglich.