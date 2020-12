Corona - Bisher 13.200 Anmeldungen für gratis Antigen-Test in Tirol

Laut Land noch ausreichend Kapazitäten für Testung vor Weihnachtsfeiertagen

Die Möglichkeit eines kostenlosen Antigen-Tests vor Weihnachten in Tirol wird offenbar bisher gut angenommen. Seit Freischaltung der Anmeldung Mittwochabend meldeten sich bis Donnerstagnachmittag rund 13.200 Menschen an, teilte das Land mit. Noch gebe es ausreichend Kapazitäten, sich vor den Weihnachtsfeiertagen testen zu lassen, sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes. Die dauerhafte Testmöglichkeit besteht ab 19. Dezember.

Die meisten Menschen - nämlich knapp 6.000 - wollen sich in der Screening-Straße in der Innsbrucker Olympiahalle testen lassen, gefolgt von dem Standort beim Alphotel in Innsbruck. Aber auch etwa in Kufstein, Schwaz und Telfs herrscht reger Andrang. Das größte Interesse bestand bisher für den 19. Dezember am Vormittag sowie für den 23. Dezember ganztags und am 24.12. vormittags, hieß es.

"Nach der gestrigen Aufschaltung verzeichnen wir nach wie vor ein vergleichsweise hohes Anmeldeaufkommen", berichtete Rizzoli. Eine Anmeldung ist sowohl online unter www.tiroltestet.at als auch telefonisch bei der Gesundheitshotline 1450 möglich. Mittwochabend führte eine Überlastung zu einem Ausfall des Anmeldesystems, 25.000 Zugriffe wurden registriert.