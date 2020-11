Corona - Bisher 210 Todesfälle in Kärnten

19 Tote in 24 Stunden - 426 Covid-Patienten im Krankenhaus - 230 Neuinfektionen

210 Todesfälle von Corona-positiven Menschen hat es in Kärnten seit Ausbruch der Pandemie gegeben. 13 Kranke starben im Frühjahr, 15 Mal so viele Todesopfer forderte die zweite Welle bisher. Allein seit Sonntag wurden 19 Todesfälle von Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, berichtete der Landespressedienst am Montag. Ein Rückgang bei den Patienten, die eine Krankenhausbehandlung benötigten, war an den Zahlen weiterhin nicht abzulesen.

426 Menschen mit Covid-19 wurden mit Stand Montagfrüh in den Kärntner Spitälern behandelt. 35 von ihnen lagen auf einer Intensivstation. Die Neuinfektionen bewegten sich im Vergleich mit den vorangegangenen Montagen im oberen Bereich. 180 neue Infizierte wurden mittels PCR-Test bestätigt, weitere 50 mittels Antigentest. In Summe waren es also 230 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. In Kärnten werden positive Antigentests aus der Verdachtsfalltestung nicht mehr durch einen PCR-Test überprüft.