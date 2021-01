Corona - Bisher 226 Tote in Zusammenhang mit Covid-19 in Vorarlberg

109 Neuinfektionen standen 103 Genesungen gegenüber

In Vorarlberg standen am Donnerstag 109 Corona-Neuinfektionen 103 Genesungen gegenüber. Insgesamt waren damit 1.252 Personen als aktiv positiv registriert. Zwei Personen starben mit oder an dem Virus, damit sind bisher in Zusammenhang mit der Pandemie 226 Tote in Vorarlberg zu beklagen.

Die Situation an den Spitälern blieb stabil. Von den gesamt 59 Intensivbetten im Land waren am Freitag 34 belegt, 14 davon mit Covid-19-Patienten, so die Krankenhausbetriebsgesellschaft. Damit standen 25 Intensivbetten für alle Patienten zur Verfügung. Laut dem Dashboard des Landes wurden am Donnerstag 69 Covid-Patienten auf einer Normalstation betreut, eine Zunahme von zwölf Personen gegenüber dem Vortag. Am Freitag wurden laut Krankenhausbetriebsgesellschaft 16 Covid-19-Patienten aus dem Spital entlassen. Die Zahl der infizierten Krankenhausmitarbeiter stieg leicht um drei auf 36 an, 16 weitere waren in Quarantäne.

Fünf Vorarlberger Kommunen meldeten über 50 Infizierte, am höchsten sind die Zahlen derzeit weiter in den Städten Dornbirn (213) und Feldkirch (132). 15 der 96 Vorarlberger Gemeinden waren frei vom Coronavirus.