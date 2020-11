In den Monaten Oktober und November sind bisher 43 Personen in oder aus Kärntner Pflegeheimen an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Landespressedienst am Donnerstagabend in einer Aussendung mitteilte, wurde der erste Corona-Todesfall in einem Kärntner Pflegeheim am 14. Oktober gemeldet. Bis zum 12. November wurden 32 dieser Todesfälle verzeichnet, elf Personen starben vom 13. November bis heute, Donnerstag.