Corona - Bisher ein Prozent der Südtiroler bei Massentest positiv

269.901 Menschen waren bei Testung

In Südtirol ist am Sonntag die Corona-Massentestung fortgesetzt und weiterhin reger Zulauf der Bevölkerung registriert worden. Von den rund 350.000 Menschen, die zur Antigen-Testung aufgerufen wurden, nahmen bereits 269.901 teil. Das entspricht 48,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dabei wurde ein Prozent positiv auf das Coronavirus getestet. Die Probleme bei der Übermittlung der Testergebnisse konnten inzwischen behoben werden, hieß es Samstagabend.

Indes galten mit Stand Sonntagvormittag 11.624 Menschen in Südtirol als infiziert, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. In den vergangenen 24 Stunden kamen 535 Neuinfektionen hinzu. Damit stieg die Zahl der mittels PCR-Test getesteten Personen auf 21.200 an. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 469 Menschen - um sieben mehr als noch am Vortag. In den Spitälern mussten 323 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, 38 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 140 Betroffene untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns 83.