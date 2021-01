Corona - Bisher rund 400 Flachauer bei Tests nach Skilehrer-Cluster

Alle Altersklassen kamen zum Abstrich - Noch kein positiver dabei

Rund 400 Flachauer sind mit Stand Sonntagnachmittag zum kostenlosen Schnelltest erschienen. Kein einziger war bisher positiv, berichtete Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP) der APA auf Anfrage. Es kämen meist diejenigen der 2.850-Einwohner-Gemeinde, die mit den Skilehrern in Kontakt waren. Vom Gesamtergebnis werde man vermutlich hinter den Massentests von Dezember 2020 mit damals 650 Abstrichen liegen.

Bis 18.00 Uhr besteht noch die Möglichkeit, den Rachenabstrich machen zu lassen. "Ich wollte, dass diejenigen, die Sorge haben, sich testen können", zeigte sich Oberreiter halbwegs zufrieden. Alle Altersklassen kamen. Am Vormittag hielt sich der Ansturm in Grenzen. Erst nach den Mittagsstunden strömten vermehrt die Gemeindebewohner zum Schnelltest.

Nach einem am Donnerstag bekannt gewordenen Corona-Cluster bei einem Skilehrerkurs in Flachau (Pongau) waren bis Freitagabend 42 mittels PCR-Test bestätigte Fälle bekannt. Der Ausbruch hatte zuletzt hohe Wellen geschlagen. Skilehrerkurse in Salzburg wurden bis auf Weiteres abgesagt. Den Gemeindebewohnern von Flachau wurde am Sonntag ein kostenloser Schnelltest ohne Voranmeldung angeboten.