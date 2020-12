0,67 Prozent der Tests positiv

Bei den seit Montagfrüh laufenden kostenlosen Untersuchungen auf das Coronavirus in Niederösterreich sind mit Stand 16.00 Uhr 8.007 Personen getestet worden. Nach Angaben des Dashboards von Notruf Niederösterreich waren 54 von ihnen positiv, das entspricht 0,67 Prozent. Bisher registrierten sich 35.735 Menschen für eine Untersuchung an den Standorten in Amstetten, Korneuburg, St. Pölten, Wiener Neustadt und Zwettl.