Corona - Brasilianische Virus-Variante auch in Dänemark nachgewiesen

In EU zugelassene Impfstoffe sollten gegen Variante wirken

Nach der britischen und der südafrikanischen ist nun auch die zunächst in Brasilien nachgewiesene Variante des Coronavirus in Dänemark nachgewiesen worden. Dänemarks Technische Universität DTU habe den ersten Fall der Variante P.1 gefunden, teilten Gesundheitsminister Magnus Heunicke und das dänische Gesundheitsinstitut SSI am Mittwoch mit. Die brasilianische Virus-Variante ist bereits in einigen EU-Ländern nachgewiesen worden, unter anderem auch in Österreich.

Nach SSI-Angaben geht man davon aus, dass die in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffe auch gegen diese Variante wirken. Der DTU zufolge ist P.1 wie einige der anderen Corona-Mutanten möglicherweise ansteckender, zudem können sich womöglich Menschen damit infizieren, die zuvor bereits eine Infektion mit dem herkömmlichen Virus überstanden hatten.

Die dominierende Variante in Dänemark ist mittlerweile die britische Variante B.1.1.7. Sie wurde bisher bei mehr als 5.000 Däninnen und Dänen nachgewiesen, in der Vorwoche wurde sie in etwa 75 Prozent aller analysierten Corona-Proben entdeckt. Von der südafrikanischen Variante B.1.351 sind bisher nur 13 Fälle im Land bekannt geworden.