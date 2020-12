Corona bremste heuer Investitionen in Gewerbeimmobilien

CBRE rechnet mit Rückgang von 25 Prozent in Europa - Vorkrisenniveau frühestens im zweiten Halbjahr 2022

Das Coronavirus hat heuer die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien gedämpft. In Europa ist das Investitionsvolumen in Gewerbeimmobilien wie Büros und Geschäfte heuer voraussichtlich um 25 Prozent eingebrochen, so der Immobilienberater CBRE im aktuellen EMEA Real Estate Market Outlook 2021.

Im kommenden Jahr sei - angesichts der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff und weiterhin niedriger Zinsen - bereits wieder ein leichter Zuwachs von 5 bis 10 Prozent zu erwarten. Bis die Investitionstätigkeit in Europa wieder auf Vorkrisenniveau ist dürfte es dem Beratungsunternehmen zufolge aber mindestens bis ins zweite Halbjahr 2022 dauern - "vorausgesetzt der Zeitplan für die Impfungen kann gehalten werden". Trotz der schwerwiegenden Auswirkungen der Coronakrise auf die Wirtschaft sei der europäische Markt für Gewerbeimmobilien "für eine Erholung gut positioniert". In der Eurozone schrumpft das Bruttoinlandsprodukt (BIP) heuer laut CBRE um 7,3 Prozent, ehe es 2021 wieder um 4,6 Prozent wächst. Dabei wird allerdings von einem gelockerten Lockdown und einer zeitnah verfügbaren, flächendeckenden Impfung ausgegangen. Die kurzfristigen Zinssätze würden voraussichtlich nicht vor 2023 steigen und die Geldpolitik zumindest für die nächsten 18 Monate sehr locker bleiben. Das sollte sich positiv auf die Immobilienmärkte auswirken.

Das Interesse an Immobilieninvestments sei nach wie vor hoch, insbesondere in den Bereichen Logistik, Mehrfamilienwohnbau und Prime Office in Top-Märkten, und sollte auch im kommenden Jahr anhalten. Eine kurzfristig negative Entwicklung wird hingegen bei Hotels und im Bereich Handel erwartet, wo die Umsätze coronabedingt weggebrochen sind.

Die Nachfrage nach Büroflächen ging in Europa heuer in den ersten drei Quartalen - "durch den Lockdown beeinflusst" - um 40 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode 2019 zurück. Qualitativ hochwertige Büroflächen in zentralen Lagen würden aber 2021 weiterhin gefragt sein, erwartet CBRE. Insgesamt wird erwartet, dass die Leerstandsraten in ganz Europa weiter steigen. Das werde den seit Beginn des ersten Quartals 2020 bestehenden Druck auf die Mieten verstärken. Gleichzeitig besteht künftig voraussichtlich ein höherer Platzbedarf pro Arbeitsplatz.

Einige Unternehmen versuchen, ihre Büroflächen zu verringern, Homeoffice verstärkt zu nützen und sich auf "hybride Office-Lösungen"zu konzentrieren, um Büroflächen flexibel nützen zu können. "Die Auswirkungen dieser Konzepte sind noch nicht absehbar, aber sie werden den Büromarkt in Bezug auf die Nachfrage nach Büroflächen vor neue Herausforderungen stellen", so CBRE. Positive Signale für den Büromarkt könnten in Zukunft von einem Wiedererstarken der Wirtschaft und den erwarteten geringeren Belegungsraten kommen.

Der durch die Pandemie beschleunigte Onlinehandel soll die Nachfrage nach Logistikflächen 2021 noch stärker ankurbeln. Die Nachfrage nach Logistikflächen in Europa wird dem Immo-Consulter zufolge 2020 bis 2024 um 1,9 Prozent pro Jahr steigen, wobei vor allem urbane bzw. stadtnahe Lagen stark nachgefragt sein werden.

Der Einzelhandel bleibt gefordert: "Mittelfristig wird die vollständige Erholung der Top-Lagen in den Städten von der Rückkehr in die Büros sowie von Tourismus und Geschäftsreisen abhängen", heißt es in der CBRE-Analyse. Chancen bestünden im Lebensmittelsektor, der Investoren eine Kombination aus langfristigen Mietverträgen und prognostizierbaren Erträgen biete, sowie in Fachmarktzentren. Die Nachfrage nach Top-Lagen an den besten Standorten werde bestehen bleiben. Allerdings dürften auch dort die Preise fallen und die Mieten sowie Immobilienwerte "angepasst werden". Hotels sowie der Freizeit- und Unterhaltungssektor bleiben laut CBRE vorerst unter Druck.

"2020 war eindeutig ein Jahr enormer Veränderungen für die Immobilienmärkte, da die Covid-19-Pandemie den Konjunkturzyklus abrupt beendet hat", hielt Jos Tromp, Head of Research Continental Europe bei CBRE, fest. Wie bei allen Krisen würden die Auswirkungen und die Erholung nicht in allen Sektoren und Regionen einheitlich sein, es würden sich dadurch aber auch neue Möglichkeiten ergeben. "Aufgrund der absehbaren Einführung von Impfstoffen gehen wir von einer nachhaltigen Erholung ab 2021 aus", betonte der Immobilienexperte.